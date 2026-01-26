Sicurezza a Messina partecipate al sondaggio Demopolis per MessinaToday

Partecipa al sondaggio Demopolis per MessinaToday e condividi la tua opinione sulla sicurezza in città. Quanto ti senti sicuro nelle zone principali come la stazione centrale e il centro storico? Quali sono i principali timori e le percezioni riguardo alle aree considerate a rischio? La tua opinione è importante per comprendere meglio la situazione e valutare eventuali interventi.

Quanto ti senti sicuro nella tua città? Rispondi al questionario in meno di cinque minuti Quanto vi sentite sicuri nella città in cui vivete? In tema di sicurezza urbana, quali timori avvertite più spesso? Quanto vi sentite sicuri quando vi trovare nell'area della stazione Centrale o in centro storico? Che ne pensate delle zone rosse? E della proposta dei metal detector nelle scuole? Più in generale, quali sono oggi gli ambiti più problematici nella realtà in cui vivete (sanità, traffico, costo della vita, ecc)? Partecipate (in meno di 5 minuti) al sondaggio esclusivo dell'Istituto Demopolis per MessinaToday e le testate del Gruppo Citynews.

