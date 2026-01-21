Sicurezza a Forlì | partecipate al sondaggio Demopolis per RiminiToday

Partecipa al sondaggio Demopolis-RiminiToday sulla sicurezza a Forlì. Vogliamo conoscere le opinioni dei cittadini riguardo alla percezione di sicurezza nella città e nelle proprie abitazioni. Le tue risposte contribuiranno a comprendere meglio le esigenze e i timori della comunità, offrendo un quadro aggiornato sulla situazione attuale. Il questionario è breve e anonimo, e la tua voce è importante per migliorare la qualità della vita nel territorio.

Quanto vi sentite sicuri nella città in cui vivete? E nella vostra casa? Con un sondaggio Demopolis-RiminiToday chiediamo ai lettori, in tema di sicurezza urbana, quali timori vengono avvertiti più spesso. Più in generale, quali sono oggi gli ambiti più problematici nella realtà in cui vivete.

