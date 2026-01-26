Sicilia una frana minaccia Niscemi | mille sfollatiLiguria massi sull' Aurelia traffico bloccato in entrambe le direzioni

Recenti eventi in Italia hanno coinvolto situazioni di emergenza legate a frane e crolli. A Niscemi, Sicilia, una frana ha costretto allo sfollamento di circa mille persone, mentre in Liguria, massi sull'Aurelia hanno causato blocchi al traffico. Ad Arenzano, un costone roccioso si è staccato, attivando le operazioni di soccorso con unità cinofile per verificare eventuali vittime.

Una imponente frana si è abbattuta nella serata di domenica sull'Aurelia nel ponente di Genova tra Vesima e Arenzano prima della galleria Pizzo bloccando il traffico in entrambe le direzioni. Sul posto mezzi di soccorso per verificare la presenza di persone coinvolte, vigili del fuoco, il personale di Anas, la polizia locale di Genova e il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini. Al fine di scongiurare l'eventuale presenza di persone coinvolte il capo squadra ha fatto richiesta anche dell'unità cinofila. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ceduto la parete rocciosa in una zona teatro di altre frane in passato, tra cui una nel 2016 che ferì due persone.

