Sicilia una frana minaccia Niscemi | oltre 500 evacuatiLiguria Massi sull' Aurelia traffico bloccato in entrambe le direzioni

Le recenti criticità in Italia riguardano eventi naturali che hanno interessato varie regioni. A Niscemi, Sicilia, una frana ha costretto all’evacuazione di oltre 500 persone. In Liguria, incidenti sulla A10 hanno provocato blocchi del traffico, mentre ad Arenzano si è staccato un costone roccioso, con le unità cinofile impegnate nel controllo. Questi episodi evidenziano l’importanza di monitorare e gestire i rischi legati a eventi atmosferici e geologici

Una imponente frana si è abbattuta nella serata di domenica sull'Aurelia nel ponente di Genova tra Vesima e Arenzano prima della galleria Pizzo bloccando il traffico in entrambe le direzioni. Sul posto mezzi di soccorso per verificare la presenza di persone coinvolte, vigili del fuoco, il personale di Anas, la polizia locale di Genova e il sindaco di Arenzano Francesco Silvestrini. Al fine di scongiurare l'eventuale presenza di persone coinvolte il capo squadra ha fatto richiesta anche dell'unità cinofila. Secondo le prime ricostruzioni avrebbe ceduto la parete rocciosa in una zona teatro di altre frane in passato, tra cui una nel 2016 che ferì due persone.

