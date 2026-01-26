Sicilia Niscemi isolata da una frana | scuole chiuse e oltre 500 sfollati Il sindaco | Situazione drammatica

A Niscemi, in provincia di Caltanissetta, una frana iniziata domenica 25 gennaio ha provocato la chiusura delle scuole e l’evacuazione di oltre 500 persone. La comunità affronta una situazione critica a causa dei danni strutturali e del rischio idrogeologico, che ha reso necessario intervenire prontamente. Il sindaco ha definito la condizione come “drammatica”, sottolineando l’urgenza di interventi per garantire la sicurezza dei cittadini.

Scuole chiuse e oltre cinquecento persone evacuate a Niscemi, cittadina di 25mila abitanti in provincia di Caltanissetta, dove una frana iniziata intorno alle 13 di domenica 25 gennaio ha causato importanti lesioni e un allarme per rischio idrogeologico. Lo smottamento del terreno è stato accentuato dalle fitte piogge che hanno interessato gran parte della Sicilia a seguito dell’arrivo del ciclone Harry. Per chi ha dovuto o voluto lasciare la propria casa è stato disposto dalla Protezione Civile un servizio di accoglienza: molti hanno passato la notte nel palasport “Pio La Torre”, mentre da Palermo sono arrivate centinaia di brandine destinate alle persone sfollate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Frana a Niscemi (Caltanissetta), evacuate 500 persone | Il sindaco: "Situazione drammatica, state a casa"Una frana a Niscemi, in provincia di Caltanissetta, ha portato all’evacuazione di circa 500 persone e alla chiusura delle scuole.

Sicilia: frana a Niscemi, notte al Palasport per oltre 500 sfollatiUna frana si è verificata ieri pomeriggio nell’area del torrente Benefizio a Niscemi, in Sicilia, costringendo oltre 500 persone a lasciare le proprie abitazioni.

