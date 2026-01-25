Si tuffa nel canale a Monzambano per tentare di salvare il cane ma non riesce a tornare a riva | morto 46enne

Un uomo di 46 anni ha perso la vita nel canale Virgilio a Monzambano, Mantova, dopo essersi immerso in acqua nel tentativo di salvare il proprio cane. Purtroppo, non è riuscito a tornare a riva. L’incidente ha portato le autorità a intervenire per le operazioni di soccorso e a effettuare le indagini sul caso.

Un 46enne è morto annegato nel canale Virgilio a Monzambano (Mantova). L'uomo si era tuffato in acqua per salvare il cane. L'animale è stato recuperato vivo dai soccorsi.

