Si faceva pagare 200 euro a visita ma non era davvero medico | condannato finto dottore insieme ai collaboratori

Un uomo di 53 anni, che si spacciava per medico, è stato condannato a Firenze per esercizio abusivo della professione. La sentenza prevede una pena di 10 mesi e 15 giorni di reclusione e una multa. L’uomo si faceva pagare 200 euro a visita senza possedere le qualifiche necessarie, mettendo a rischio la salute dei pazienti.

#FalsoLuminare || Un individuo si spacciava per medico, esercitando a Firenze senza titolo e offrendo terapie e massaggi con finalità curative.

Un uomo svizzero di 53 anni, che si spacciava per posturologo e dietista, è stato condannato dal tribunale di Firenze insieme a tre collaboratori per esercizio abusivo della professione.

