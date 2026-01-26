Un uomo svizzero di 53 anni, che si spacciava per posturologo e dietista, è stato condannato dal tribunale di Firenze insieme a tre collaboratori per esercizio abusivo della professione. La sentenza prevede una pena di 10 mesi e 15 giorni di reclusione, oltre a sanzioni accessorie. La vicenda evidenzia i rischi legati alla mancanza di qualifiche ufficiali nel settore sanitario e le conseguenze legali di praticare senza autorizzazione.

FIRENZE – Uno svizzero di 53 anni, è stato condannato, insieme a tre collaboratori, dal tribunale di Firenze per esercizio abusivo della professione a 10 mesi e 15 giorni di reclusione oltre a 12.500 di multa. Si spacciava per medico posturologo, iridologo e dietista di fama mondiale e prescriveva terapie e massaggi a scopo curativo in uno studio medico a Firenze. Ma non era un dottore. Con l’accusa di concorso nello stesso reato, sono stati condannati anche il direttore sanitario dello studio medico, 73 anni di Firenze, a 9 mesi e 12.000 euro di multa, accusato di avergli consentito di svolgere la propria attività senza accertare che il presunto specialista fosse in possesso dei titoli; la segretaria che era anche procacciatrice di clienti, 58 anni di Firenze; l’infermiera, 44 anni del Brasile. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Firenze: finto medico condannato insieme a tre collaboratori. Si spacciava per posturologo e dietista

