Sanità tra Carpi e Mirandola Manca il personale ma si aprono nuovi servizi

La rete sanitaria tra Carpi e Mirandola affronta criticità legate alla carenza di personale, mentre vengono introdotti nuovi servizi senza un'adeguata copertura. La situazione genera preoccupazioni sulla gestione e sull’efficacia dell’assistenza, evidenziando una fase di cambiamenti e difficoltà nel settore sanitario locale.

“La gestione dei servizi sanitari nei distretti di Mirandola e Carpi è fuori controllo: ogni settimana scelte non condivise e nuovi servizi aprono senza personale. Questa non è programmazione sanitaria: è propaganda”. Lo denuncia Gennaro Ferrara, leader di Cisl Fp Emilia Centrale, parlando di una. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

