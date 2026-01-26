Sì al tavolo in prefettura dopo l' accoltellamento di un ristoratore Masci | Alla città servono fatti non inutili polemiche

Dopo l'accoltellamento di un ristoratore a Pescara, Masci invita a concentrarsi sui fatti concreti per la città. Rifiutando polemiche sterili, il sindaco sottolinea l'importanza di azioni efficaci, criticando le opposizioni che, secondo lui, si limitano alla contestazione. La priorità resta la sicurezza e il miglioramento della comunità, senza lasciarsi distrarre da discussioni di natura politica.

“A Pescara servono i fatti, non le parole di una opposizione che sa solo contestare e, quando ha governato, non ha risolto nulla, né a Pescara, né al governo”. Con queste parole il sindaco Carlo Masci ora di nuovo candidato in vista delle elezioni parziali dell’8 e il 9 marzo, interviene nuovamente sul tema sicurezza in città riferendo con soddisfazione che il prefetto Luigi Carnevale “ha immediatamente raccolto la mia richiesta di portare all'attenzione del comitato per l'ordine pubblico le questioni che ho posto nelle ultime ore, dopo l'aggressione avvenuta all'interno di un ristorante del centro da parte di un cittadino di origine straniera che si è presentato con fare violento in evidente stato di alterazione” e ribattendo alle critiche sollevate dalle opposizioni e dagli altri due candidati sindaci, Carlo Costantini (centrosinistra) e Domenico Pettinari (civico), allargando il raggio anche al tema sul fronte nazionale e al “sistema Italia”.🔗 Leggi su Ilpescara.it

Approfondimenti su masci tavolo

In un contesto politico segnato da tensioni e polemiche, il ministro Crosetto interviene sulla questione delle strade sicure, sottolineando l’importanza di basarsi sui fatti piuttosto che sul rumore mediatico.

Confcommercio Giugliano ha scritto alla Prefettura di Napoli per segnalare le crescenti criticità legate alla sicurezza urbana e alla vivibilità della città.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su masci tavolo

Argomenti discussi: Konecta, tavolo in Regione Piemonte: la multinazionale spagnola non si presenta; Nel ponente genovese si cresce insieme con giochi di ruolo e da tavolo: al via il progetto; Se non siedi al tavolo sei nel menù. L’intervento del premier canadese a Davos; Amazon sconta 3 giochi da tavolo per famiglie: sì, c'è anche Fantozzi!.

NdC: Sì al tavolo del campo largo proposto dai 5Stelle: è strada maestra in tutte le province campane, senza eccezioni e vetiAccogliamo con favore la proposta politica del Movimento Cinque Stelle che ha sollecitato la convocazione di un tavolo regionale e di 5 tavoli provinciali, uno per ognuna delle province campane, del ... tvsette.net

Fronte del Sì in vantaggio per il Referendum sulla Giustizia 2026: cosa dicono i nuovi sondaggiAl referendum sulla giustizia 2026 il Sì è in vantaggio nei sondaggi. Nel centrodestra stravince, con l’89%, ma – a sorpresa – anche gli elettori 5S risultano a favore. Ecco cosa dice l’ultimo ... fanpage.it

Tanti auguri a Ugo che ieri sera 24 gennaio 2026 ha festeggiato I suoi 50 anni nella Fraschetta "Il Tinello " ad Ariccia con lo spettacolo degli Stornellatori, la bella voce di Stefania Rubegni e le esecuzioni musicali del M° Fabrizio Masci. Una serata all'insegna - facebook.com facebook