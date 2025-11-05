Incidente a Pontecagnano Faiano | 13enne travolto da un' auto nei pressi di una scuola
Brutto incidente a Pontecagnano Faiano, all'altezza degli istituti scolastici in località Sant'Antonio. Uno studente è stato investito da un'auto: il conducente della vettura si è immediatamente fermato a prestare soccorso al minore. Il malcapitato, 13enne, ha subito un trauma alla spalla. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
