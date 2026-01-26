Shock in Italia | il figlio del celebre attore travolto dalla metro

In Italia, si è verificato un tragico incidente a Roma, dove Davide Lionello, noto doppiatore di 52 anni e figlio dell'attore Oreste Lionello, è stato investito da una metro. La notizia ha suscitato grande commozione e attenzione, segnando una perdita significativa nel mondo dello spettacolo e della doppiatura.

È morto a Roma Davide Lionello, doppiatore di 52 anni e figlio del celebre attore e doppiatore Oreste Lionello. Il decesso è avvenuto nel pomeriggio di ieri all’interno di una stazione della metropolitana linea A, alla fermata Subaugusta. In base alle prime informazioni disponibili, si tratterebbe di un gesto volontario. Sulla vicenda sono in corso verifiche e accertamenti. La notizia ha colpito l’ambiente dello spettacolo e del doppiaggio, dove Lionello era conosciuto per un percorso professionale costruito negli anni, seguendo una strada avviata in famiglia e portata avanti con ruoli riconoscibili dal grande pubblico. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Nella giornata di domenica 25 gennaio 2026, si è verificato un incidente sulla Metro A di Roma, nella stazione di Subaugusta, dove un uomo è stato investito da un treno, perdendo la vita.

Il maltempo causato dal ciclone Harry ha provocato ingenti danni lungo le coste di Sicilia, Calabria e Sardegna.

