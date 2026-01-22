Il maltempo causato dal ciclone Harry ha provocato ingenti danni lungo le coste di Sicilia, Calabria e Sardegna. Le intense onde e le condizioni meteorologiche avverse hanno provocato danni stimati in miliardi di euro, lasciando molte zone in condizioni di emergenza. La situazione richiede attenzione e interventi tempestivi per fronteggiare le conseguenze di questo evento atmosferico estremo.

Il ciclone Harry ha perso forza, ma ha lasciato dietro di sé uno scenario di devastazione lungo le coste di Sicilia, Calabria e Sardegna. Onde gigantesche, vento impetuoso e piogge torrenziali hanno trasformato il litorale in un campo di macerie, con acqua e sabbia nelle case. Il fenomeno meteorologico ha colpito per oltre tre giorni, generando mareggiate eccezionali e onde record fino a 16 metri, un valore mai registrato prima nel Mediterraneo. Solo in Sicilia risultano devastati oltre 100 chilometri di costa. La conta dei danni è appena iniziata. Il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani ha stimato perdite per circa mezzo miliardo di euro e ha convocato una giunta straordinaria, annunciando la richiesta al Governo dello stato di emergenza nazionale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Danni per miliardi”. Maltempo shock in Italia, onde altissime: tutto travolto

Leggi anche: “Aiuto, sono intrappolate”. Maltempo shock in Italia, tutto sommerso: spaventoso

“Raffiche a 100 all’ora e onde mostruose”: Italia travolta dal maltempo, scatta l’allerta massimaL’Italia sta affrontando condizioni meteorologiche estreme, con raffiche di vento fino a 100 kmh e onde intense.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Sicilia, Calabria, Sardegna: Harry devasta le coste, miliardi di danni - Lungo la ferrovia Messina-Catania i binari sono sospesi nel vuoto. Le immagini dal drone; Maltempo: sud devastato danni per miliardi; Si contano i danni del maltempo, il mare invade Catania; Maxi richiesta di risarcimento danni dei commissari dell’ex Ilva ad ArcelorMittal: chiedono 7 miliardi….

Si contano i danni del maltempo, il mare invade CataniaLe 'ferite' del ciclone Harry, crolli e spiagge cancellate in Sardegna, Calabria e Sicilia. Domani scende l'allerta (ANSA) ... ansa.it

Maltempo in Sardegna, in bilancio risorse per danni ma appello a governo(ANSA) - CAGLIARI, 21 GEN - È già in corso una ricognizione delle poste di bilancio per individuare risorse da dedicare all'emergenza maltempo per il ciclone e Harry. Dopo due sospensioni a causa de ... msn.com

Sicilia, Calabria e Sardegna. Il ciclone Harry devasta le coste Onde fino a 16 metri e miliardi di danni Lara Sirignano, @Corri x.com

Rossella Solombrino. . Oggi mi vergogno di essere italiana. Sicilia e Calabria devastate, mezzo miliardo di danni e il silenzio assordante di Stato e media. Quando l’emergenza è al Sud si cercano colpevoli, quando è al Nord arrivano prime pagine e miliardi. E - facebook.com facebook