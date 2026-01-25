Roma uomo muore travolto dalla metro A a Subaugusta | linea bloccata

Nella giornata di domenica 25 gennaio 2026, si è verificato un incidente sulla Metro A di Roma, nella stazione di Subaugusta, dove un uomo è stato investito da un treno, perdendo la vita. L’incidente ha causato la temporanea sospensione del servizio sulla linea, creando disagi ai pendolari. Le autorità stanno svolgendo le indagini per chiarire le cause dell’accaduto.

Tragedia oggi domenica 25 gennaio 2026 sulla Metro A di Roma, dove un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un treno in arrivo alla stazione di Subaugusta. Sotto choc il macchinista del convoglio, che avrebbe tentato una frenata d’emergenza senza riuscire a evitare l’impatto. A lanciare l’allarme è stata Atac, che ha immediatamente disposto il blocco della circolazione ferroviaria. L’incidente alla stazione Subaugusta. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, avvenuto nella tarda mattinata di oggi, l’uomo sarebbe finito sui binari proprio mentre il treno stava entrando in stazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

