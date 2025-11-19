Senzatetto sgomberati all' esterno del Cardarelli
Un'operazione di bonifica è stata effettuata dalla Polizia municipale di Napoli e dal personale dell'unità di strada dei servizi sociali nell'area antistante l'ospedale Cardarelli, utilizzata durante la notte come accampamento da alcune persone senza fissa dimora. Alle persone accampate nelle. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
