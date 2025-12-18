Senzatetto sgomberati da Stazione Tibaldi Opera Cardinal Ferrari | Li accogliamo noi Tempi inopportuni
In risposta allo sgombero delle persone senza dimora dalla Stazione Tibaldi, Opera Cardinal Ferrari apre un punto di accoglienza temporaneo. A partire da questa sera alle 19, chi si trova in difficoltà potrà richiedere un posto letto presso il gazebo vicino al centro diurno, offrendo un supporto immediato in un momento di emergenza. Un gesto di solidarietà per affrontare insieme una situazione complessa e delicata.
Da questa sera alle 19 le persone senza dimora allontanate dall'area della Stazione Tibaldi potranno chiedere un posto letto presso il gazebo allestito nei pressi del centro diurno di Opera Cardinal Ferrari. L'iniziativa è correlata allo sgombero effettuato ieri mattina da parte delle forze. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
