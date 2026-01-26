Questa settimana l’Italia si trova sotto l’influenza di nuove perturbazioni atlantiche, che portano piogge diffuse e, in alcune zone, neve a quote basse. La presenza persistente di basse pressioni sul continente europeo favorisce condizioni di instabilità, con un miglioramento previsto solo verso la fine del periodo. È importante monitorare le previsioni per affrontare con attenzione le variazioni climatiche in corso.

Roma - Serie di perturbazioni in arrivo sull’Italia, prima ondata martedì: maltempo diffuso a metà settimana, neve anche a quote basse al Nordovest La tendenza meteo della settimana conferma il ritorno delle perturbazioni atlantiche, favorite dalla persistente assenza dell’anticiclone sul bacino europeo. Dopo un avvio di settimana segnato da instabilità al Centro-Sud, una prima perturbazione raggiungerà il Paese martedì, seguita da un peggioramento più deciso mercoledì, con piogge diffuse e neve in abbassamento di quota, soprattutto al Nordovest. Lunedì 26 gennaio la situazione risulterà ancora variabile. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Settimana instabile, l’Atlantico torna protagonista: piogge diffuse e neve in calo

L’assenza di un anticiclone stabile sul territorio europeo permette alle perturbazioni atlantiche di attraversare l’Italia, portando piogge diffuse e nevicate a bassa quota.

Il fine settimana in Italia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche instabili, con una depressione atlantica che porterà piogge diffuse soprattutto al Nordovest e sul Sud ionico.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

