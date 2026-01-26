Atlantico senza freni | piogge diffuse e neve a bassa quota in arrivo

L’assenza di un anticiclone stabile sul territorio europeo permette alle perturbazioni atlantiche di attraversare l’Italia, portando piogge diffuse e nevicate a bassa quota. Nei prossimi giorni, saranno frequenti i cambiamenti meteorologici, con fasi di maltempo alternate a momenti di temporanea stabilità. Questa dinamica influenzerà le condizioni atmosferiche su tutto il paese, richiedendo attenzione alle previsioni e alle eventuali criticità.

Roma - Assenza dell'anticiclone apre la strada a più fronti atlantici: prima perturbazione martedì dal Nordovest, poi nuovi peggioramenti con neve anche a quote basse La mancanza dell'anticiclone sullo scacchiere europeo continuerà a favorire, anche nei prossimi giorni, il transito di perturbazioni atlantiche dirette verso l'Italia, con una sequenza di fasi instabili alternate a brevi pause soleggiate. Dopo un primo impulso con traiettoria ovest-est che a inizio settimana ha interessato parte delle regioni tirreniche, una nuova perturbazione è attesa martedì, seguita da ulteriori fronti in grado di rinnovare il maltempo.

