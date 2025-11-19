Comune di Arezzo scattano modifiche alla sosta e alla circolazione
Arezzo, 19 novembre 2025 – . La manutenzione al fondo stradale in località Pratantico comporterà mercoledì 19 e giovedì 20 novembre il divieto di sosta con rimozione in orario 8:30 – 17:30 e la chiusura al transito dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17 nel tratto compreso tra i civici 53A e 22 con limite di velocità a 30 chilometri orari. La realizzazione dell’illuminazione esterna al parco Marchionna prevede invece in orario continuato da giovedì 20 novembre a domenica 18 gennaio 2026 il divieto di sosta con rimozione in una porzione del parcheggio di via Bucciarelli Ducci adiacente alla pista ciclabile e delimitata da segnaletica provvisoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
Amaranto Channel. . In occasione della Giornata nazionale degli abiti storici, il Comune di Arezzo ha aperto le porte di stanze legate al mondo della Giostra a cui in pochi possono accedere. #GiostraDelSaracino #Arezzo #AmarantoChannel - facebook.com Vai su Facebook
Comune di Arezzo, scattano modifiche alla sosta e alla circolazione - La manutenzione al fondo stradale in località Pratantico comporterà mercoledì 19 e giovedì 20 novembre i ... Scrive lanazione.it
Modifiche a sosta e circolazione, scattano i lavori del Comune - I lavori stradali partiranno da lunedì 3 novembre: con senso unico alternato regolato da semaforo o movieri in ... Secondo lanazione.it