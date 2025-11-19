Arezzo, 19 novembre 2025 – . La manutenzione al fondo stradale in località Pratantico comporterà mercoledì 19 e giovedì 20 novembre il divieto di sosta con rimozione in orario 8:30 – 17:30 e la chiusura al transito dalle 8:30 alle 12:30 e dalle 13:30 alle 17 nel tratto compreso tra i civici 53A e 22 con limite di velocità a 30 chilometri orari. La realizzazione dell’illuminazione esterna al parco Marchionna prevede invece in orario continuato da giovedì 20 novembre a domenica 18 gennaio 2026 il divieto di sosta con rimozione in una porzione del parcheggio di via Bucciarelli Ducci adiacente alla pista ciclabile e delimitata da segnaletica provvisoria. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Comune di Arezzo, scattano modifiche alla sosta e alla circolazione