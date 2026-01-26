Seth Rollins, figura di rilievo nel mondo WWE, ha condiviso recenti aggiornamenti sul suo ritorno. Dopo aver partecipato alla puntata di “Get Up with Mike Greenberg” su ESPN, Rollins si mostra più ottimista riguardo alla possibilità di tornare presto a calcare il ring. Questa notizia è significativa per i fan e gli addetti ai lavori, in attesa di ulteriori dettagli su un possibile ritorno in azione.

Seth Rollins è più ottimista sul fatto che il WWE Universe lo rivedrà presto sul ring. Rollins è apparso nella puntata di lunedì di “Get Up with Mike Greenberg” su ESPN . Durante l’intervista, a Rollins è stato chiesto come si sta riprendendo da un infortunio alla cuffia dei rotatori. L’ex campione WWE non si aspetta di essere pronto per competere alla Royal Rumble di sabato a Riyadh, in Arabia Saudita. Tuttavia, ha lasciato intendere che i fan lo rivedranno sul ring prima del previsto. “ Greeny, grazie ragazzi per avermi ospitato. La spalla sta bene, amico. Sta andando bene. Non so se sarà abbastanza per farmi salire sul ring questo sabato a Riyadh per il Royal Rumble “, ha detto Seth Rollins. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Seth Rollins: Importante aggiornamento sul suo ritorno

Approfondimenti su seth rollins

Seth Rollins ha condiviso un aggiornamento sul suo stato di salute, offrendo dettagli sul percorso di recupero dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dalle programmazioni WWE negli ultimi mesi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Will Seth Rollins Be Forced to Relinquish His Title

Ultime notizie su seth rollins

Argomenti discussi: Triple H apporta un'importante modifica a WWE RAW e SmackDown.

Seth Rollins: Importante aggiornamento sul suo ritornoSeth Rollins è più ottimista sul fatto che il WWE Universe lo rivedrà presto sul ring. Rollins è apparso nella puntata di lunedì di Get Up with Mike Greenberg su ESPN . Durante l'intervista, a Rolli ... zonawrestling.net

WWE: Aggiornamento sul recupero di Seth RollinsSeth Rollins ha parlato di come sta procedendo il suo recupero per l'infortunio alla spalla, esprimendo un certo ottimismo ... spaziowrestling.it

Seth Rollins ha raccontato di odiare questi Ladder Match così caotici e confusionari, prendendo come riferimento quello che si è tenuto nel 2025. “Chris Park era il producer di quel match, abbiamo grandi producer, ma io odio i Money in the Bank. Li odio. Da p - facebook.com facebook