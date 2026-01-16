Seth Rollins aggiorna i fan sul suo recupero dall’infortunio

Seth Rollins ha condiviso un aggiornamento sul suo stato di salute, offrendo dettagli sul percorso di recupero dall'infortunio che lo ha tenuto lontano dalle programmazioni WWE negli ultimi mesi. L'atleta ha fornito informazioni chiare e trasparenti sulle sue condizioni attuali, rassicurando i fan sul progresso e sui prossimi passi nel suo percorso di ritorno.

Seth Rollins ha fornito un nuovo aggiornamento sulle sue condizioni fisiche mentre prosegue il recupero dall'infortunio che lo ha costretto lontano dalla programmazione WWE negli ultimi mesi. Il Visionario si era infortunato alla spalla sinistra lo scorso ottobre durante Crown Jewel: Perth, nel corso del match contro Cody Rhodes, mentre eseguiva un Coast-to-Coast Headbutt. In seguito, Rollins è stato scritto fuori dagli show WWE attraverso il tradimento di Bron Breakker, Bronson Reed e Paul Heyman. All'epoca, Seth era World Heavyweight Champion e l'infortunio lo ha costretto a rendere vacante il titolo.

