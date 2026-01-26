Sergio Ramos vicino all’intesa con il Siviglia | raggiunto un principio di accordo! Ma il ruolo sarà diverso…
Sergio Ramos si avvicina al ritorno al Siviglia, con un accordo preliminare raggiunto. Tuttavia, il ruolo previsto sarà diverso rispetto al passato. La trattativa è a uno stadio iniziale, e ulteriori dettagli devono essere definiti nei prossimi giorni. Questa operazione rappresenta un passo importante nel futuro del club andaluso, che punta a consolidare la propria posizione nel panorama calcistico nazionale e internazionale.
Siviglia, stop alla vendita? Clamoroso scenario e Sergio Ramos è pronto a tornare ma con un ruolo diverso!Siviglia avrebbe deciso di fermare temporaneamente la vendita della squadra, aprendo a un possibile ritorno di Sergio Ramos con un ruolo diverso rispetto al passato.
Sergio Ramos ha presentato un’offerta per acquistare il Siviglia con un gruppo di investitoriSergio Ramos ha presentato, insieme a un gruppo di investitori, un'offerta per l'acquisto del Siviglia.
Sergio Ramos vuole il Siviglia: in città per accelerare nell’acquisto del club andalusoL'ex difensore di Real Madrid, PASG e Siviglia sta svolgendo diversi incontri con gli azionisti del club ... msn.com
Sergio Ramos potrebbe diventare il nuovo proprietario del Siviglia. Il difensore - attualmente svincolato dopo l'addio al Monterrey - sta lavorando insieme ad alcuni investitori per l'acquisto del club dove è cresciuto e dove ha esordito tra i professionisti. Nelle s - facebook.com facebook
