Sergio Ramos si avvicina al ritorno al Siviglia, con un accordo preliminare raggiunto. Tuttavia, il ruolo previsto sarà diverso rispetto al passato. La trattativa è a uno stadio iniziale, e ulteriori dettagli devono essere definiti nei prossimi giorni. Questa operazione rappresenta un passo importante nel futuro del club andaluso, che punta a consolidare la propria posizione nel panorama calcistico nazionale e internazionale.

Sergio Ramos vicino all'intesa con il Siviglia: raggiunto un principio di accordo! Ma il ruolo sarà diverso.

Siviglia, stop alla vendita? Clamoroso scenario e Sergio Ramos è pronto a tornare ma con un ruolo diverso!Siviglia avrebbe deciso di fermare temporaneamente la vendita della squadra, aprendo a un possibile ritorno di Sergio Ramos con un ruolo diverso rispetto al passato.

Sergio Ramos ha presentato un’offerta per acquistare il Siviglia con un gruppo di investitoriSergio Ramos ha presentato, insieme a un gruppo di investitori, un'offerta per l'acquisto del Siviglia.

Sergio Ramos vuole il Siviglia: in città per accelerare nell’acquisto del club andalusoL'ex difensore di Real Madrid, PASG e Siviglia sta svolgendo diversi incontri con gli azionisti del club ... msn.com

Sergio Ramos potrebbe diventare il nuovo proprietario del Siviglia. Il difensore - attualmente svincolato dopo l'addio al Monterrey - sta lavorando insieme ad alcuni investitori per l'acquisto del club dove è cresciuto e dove ha esordito tra i professionisti. Nelle s - facebook.com facebook

