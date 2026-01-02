Siviglia stop alla vendita? Clamoroso scenario e Sergio Ramos è pronto a tornare ma con un ruolo diverso!

Siviglia avrebbe deciso di fermare temporaneamente la vendita della squadra, aprendo a un possibile ritorno di Sergio Ramos con un ruolo diverso rispetto al passato. La notizia rappresenta un cambiamento imprevisto nella strategia del club, mentre Ramos valuta il proprio futuro. Questo scenario apre nuove possibilità per il club e per il giocatore, con decisioni che potrebbero influenzare il mercato e la composizione della rosa nelle prossime settimane.

Colpo di scena a Siviglia: la vendita si blocca e Sergio Ramos valuta un rientro da protagonista diverso, le ultimissime Altra corsa, altro giro sulla giostra della cessione del Siviglia. Un film già visto, con la vendita data per imminente e poi puntualmente sfumata. Questa volta, scrive Muchodeporte, il copione sembra ripetersi con un gruppo.

Siviglia in vendita entro l'inizio 2026: valutato oltre 300 milioni, chi sono gli interessati - La vendita del Siviglia è sempre più vicina a concretizzarsi e l’affare potrebbe essere concluso a breve, all’inizio del 2026. tuttomercatoweb.com

