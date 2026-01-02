Sergio Ramos e il Siviglia | non solo campo spunta l’ipotesi proprietà

Recenti indiscrezioni suggeriscono che il futuro di Sergio Ramos potrebbe includere un ruolo oltre il campo, ipotizzando una possibile proprietà del Siviglia. Dopo una carriera ricca di successi, il difensore potrebbe intraprendere una nuova strada, combinando passione e investimento nel club andaluso. Questa ipotesi apre interessanti scenari sia per Ramos che per il club, segnando un possibile passo importante nella sua carriera post-agonistica.

Il futuro di Sergio Ramos si muove su due binari che, fino a poco tempo fa, sembravano inconciliabili. Da una parte il campo, con la voglia dichiarata di continuare a giocare ad alto livello. Dall’altra una prospettiva nuova, più silenziosa ma potenzialmente dirompente: entrare nella stanza dei bottoni del Siviglia. Non come figura simbolica, ma come volto e motore di un progetto proprietario. La notizia non nasce da un comunicato ufficiale, ma da un intreccio di segnali sempre più coerenti. E racconta di un Ramos che sta iniziando a pensare al dopo, senza però essere pronto a chiudere col prima. 🔗 Leggi su Como1907news.com

