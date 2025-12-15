Filip Kubica il volo in tuta alare dal monte Faito a Positano | il passaggio a oltre 200 Km h nel buco del Montepertuso alto 25 e largo 30 metri - VIDEO

Filip Kubica ha realizzato un'emozionante impresa, volando con la tuta alare dal monte Faito fino a Positano, superando i 200 km/h nel buco del Montepertuso. Questa sfida, chiamata “il volo nell’occhio di Positano”, nasce da un’idea maturata durante una vacanza e si distingue per l’audacia e l’adrenalina di un volo di oltre tre chilometri.

