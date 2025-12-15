Kubica in volo in tuta aerea dal Monte Faito a Positano passando per l'occhio del Diavolo

Un emozionante volo in tuta aerea ha visto il pilota polacco Kubica sorvolare il Monte Faito, attraversando paesaggi mozzafiato tra Positano e Montepertuso, passando per l'iconico

Straordinario volo del pilota alare polacco: dal Monte Faito si lancia verso Positano, passando per Montepertuso e il suo storico "occhio del Diavolo". Fanpage.it

Il volo "nell'occhio di Positano": l'ultima impresa di Kubica campione di wingsuit flying - L'ultima impresa del campione polacco di wingsuit flying, Filip Kubica, è un volo di più di tre chilometri dal punto più alto del monte Faito fino alla spiaggia di Positano.