Fioretto Brescia capitale nazionale | la Seconda Prova Cadetti-Giovani-Assoluti in diretta su Assalto – La TV della Scherma
Dal 23 al 25 gennaio, al Centro Sportivo San Filippo di Brescia, si svolge la Seconda Prova Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto, con circa 900 atleti iscritti. Questo evento rappresenta una tappa importante in vista dei Tricolori di Roma 2026. Le finali saranno trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma, offrendo un’occasione di visibilità per le giovani promesse e gli appassionati di questa disciplina.
Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio quasi 900 atleti al Centro Sportivo San Filippo per una tappa chiave verso i Tricolori di Roma 2026: tutte le fasi finali live su Assalto – La TV della Scherma. Il cammino che conduce ai Campionati Italiani di Roma 2026 passa da Brescia, pronta ad accogliere la Seconda Prova Nazionale Cadetti-Giovani-Assoluti di fioretto maschile e femminile. Da venerdì 23 a domenica 25 gennaio, sulle 32 pedane del Centro Sportivo “San Filippo”, andrà in scena uno degli appuntamenti più importanti della stagione schermistica italiana, con le fasi finali trasmesse in diretta su Assalto – La TV della Scherma.🔗 Leggi su Sportface.it
Seconda giornata di gara a Bolzano per la Qualifica Assoluti di Fioretto Maschile . Ottima prova dei nostri atleti che hanno mostrato grande impegno in pedana e dunque complimenti a Niccolò 14^ e Matteo 26^, qualificati per la 2^ Prova Nazionale di Brescia. - facebook.com facebook
