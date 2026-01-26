Scuole superiori si chiude la fase Pnrr La Provincia aggiorna sui lavori | Continueremo ad investire

La Provincia di Forlì-Cesena conclude la fase di attuazione degli interventi Pnrr dedicati all’edilizia scolastica superiore. Nel corso degli ultimi anni, sono stati realizzati diversi lavori di aggiornamento e miglioramento delle strutture degli istituti secondari di secondo grado. La Provincia conferma il suo impegno nel mantenere e valorizzare il patrimonio scolastico, assicurando interventi continui e sostenibili per il futuro delle scuole superiori della zona.

La Provincia di Forlì-Cesena si avvia alla conclusione della fase di attuazione degli interventi finanziati dal Pnrr sull’edilizia scolastica superiore, un percorso che negli ultimi anni ha profondamente trasformato il patrimonio degli istituti secondari di secondo grado. Un impegno straordinario che ha consentito di migliorare sicurezza, funzionalità e qualità degli spazi, ponendo le basi per una programmazione strutturale anche oltre il Pnrr. Dal dicembre 2021 ad oggi la Provincia di Forlì-Cesena ha promosso e realizzato un articolato programma di interventi sull’edilizia scolastica superiore, con l’obiettivo di garantire sicurezza e qualità degli spazi agli edifici scolastici, a beneficio della comunità scolastica distribuita su tutto il territorio provinciale.🔗 Leggi su Forlitoday.it

Approfondimenti su scuole superiori

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su scuole superiori

Argomenti discussi: Domani si chiude la procedura online per l'iscrizione alle scuole superiori in Macedonia; AVIS Bra: si chiude il tour nelle scuole, ma la solidarietà scende in campo con l'autoemoteca; Quella strada va rinforzata, o non reggerà i camion: da giovedì chiude via Tortora; A Bolzano un Liceo che insegna giornalismo.

Scuole e negozi chiusi Catania 20 gennaio: l’ordinanza per allerta meteoIl sindaco di Catania, Enrico Trantino, ha varato un’ordinanza drastica per far fronte al rischio meteo estremo e tutelare l’incolumità pubblica. cataniaoggi.it

Scuola, sciopero nazionale 4 novembre 2025: chi partecipa, gli istituti chiusi e le motivazioni della protestaIl sindacato SISA, nel motivare lo sciopero, ha articolato una serie di rivendicazioni che spaziano dalle questioni contrattuali e retributive alle riforme strutturali del sistema educativo. Tra le ... corriereadriatico.it

Alla Mole Vanvitelliana l’iniziativa del Corecom Marche dedicata agli studenti delle scuole superiori per sviluppare consapevolezza critica su rete, privacy e disinformazione - facebook.com facebook

Gli insegnanti delle scuole superiori possono ora utilizzare il toolkit aggiornato "EU Democracy in Action", che guida gli studenti alla scoperta dell'Iniziativa dei cittadini europei attraverso attività interattive. Il materiale, disponibile gratuitamen… x.com