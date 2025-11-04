Torre dei Conti disastro colposo | morto l’operaio si indaga sui lavori Pnrr

Octay Stroici aveva 66 anni, la Procura vuol veder chiaro sull'andamento del cantiere dal 2022 L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

