Dallo studio Eduscopio 2025 la classifica delle migliori scuole superiori della provincia di Latina

Un quadro aggiornato sulle performance degli studenti dopo il diploma. L'ultima analisi di Eduscopio, lo strumento della Fondazione Agnelli che compara le scuole italiane sulla base dei risultati universitari e dell'ingresso nel mondo del lavoro, mette in evidenza una realtà ormai consolidata: il Liceo Meucci di Aprilia si colloca al primo posto in quasi tutti gli indirizzi liceali della provincia di Latina. Il sistema si basa sull'indice Fga, che combina media dei voti universitari e percentuale di esami superati, fornendo una misura dell'efficacia della preparazione scolastica.

