Il giorno dell'inaugurazione delle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 sono previste restrizioni come divieti di sorvolo, zone rosse e chiusura delle scuole. Queste misure mirano a garantire la sicurezza e il regolare svolgimento degli eventi. Si invita la popolazione a rispettare le disposizioni e a consultare eventuali aggiornamenti ufficiali.

Milano, 21 gen - (AgenziaNova) - Divieti di sorvolo, zone rosse e scuole chiuse in occasione dell'arrivo dell'inaugurazione delle Olimpiadi e paralimpiadi invernali di Milano Cortina 2026. È quanto stabilito dal Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, che si è riunito oggi presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia e alla presenza del sindaco di Milano Giuseppe Sala, dei vertici territoriali delle Forze di Polizia e dei referenti di Fondazione Milano Cortina. In occasione dell'incontro è stato effettuato un aggiornato punto della situazione in merito ai profili di sicurezza pubblica correlati agli imminenti Giochi Olimpici e Paralimpici invernali di Milano Cortina 2026, con particolare riguardo alla contestuale presenza nel capoluogo di autorità nazionali e straniere di massimo rilievo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Olimpiadi: scuole chiuse, zone rosse e droni vietati nel giorno dell’inaugurazione

