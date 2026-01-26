Scuole chiuse a Mugnano del Cardinale | interruzione dell' energia elettrica

Mugnano del Cardinale, 26 gennaio 2026 – Con ordinanza n. 1 del 26 gennaio 2026, il sindaco del comune di Mugnano del Cardinale, Dr. [Nome], ha disposto la chiusura delle scuole a causa di un’interruzione programmata dell’energia elettrica. Questa misura si rende necessaria per garantire la sicurezza degli studenti e del personale scolastico durante i lavori di manutenzione. Si consiglia di consultare le comunicazioni ufficiali per eventuali aggiornamenti.

Ordinanza del sindaco: sospensione delle attività didattiche nell'Istituto Comprensivo "A. Manzoni" per motivi di sicurezza e impossibilità di funzionamento degli impianti Mugnano del Cardinale, 26 gennaio 2026 – Con ordinanza n. 1 del 26 gennaio 2026, il sindaco del comune di Mugnano del Cardinale, Dr. Alessandro Napolitano, ha disposto la chiusura temporanea del plesso scolastico di via Montevergine per la giornata di venerdì 28 gennaio 2026. La misura si rende necessaria a causa di un'interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica da parte della società di distribuzione, che coinvolgerà l'intero edificio scolastico dalle 8:30 alle 16:00.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Approfondimenti su scuole chiuse

L’asilo nido “Il Bagnoro” sarà chiuso l’11 dicembre a causa di un’interruzione programmata dell’energia elettrica nella zona.

Venerdì a Labico sarà caratterizzato da una lunga interruzione del servizio idrico a causa di lavori di manutenzione da parte di Acea.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su scuole chiuse

Argomenti discussi: Allerta meteo in Campania, altri sindaci chiudono le scuole; Scuole chiuse per vento: ecco i comuni interessati; Allerta meteo in Campania, scuole chiuse mercoledì: elenco in aggiornamento.

Scuole chiuse per maltempo domani giovedì 22 gennaio: l’elenco dei comuni interessatiScuole chiuse domani, giovedì 22 gennaio, a Letojanni e a Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, dove una forte mareggiata ha letteralmente sventrato il Lungomare. Mentre in provincia di ... fanpage.it

Scuole chiuse per il ciclone Harry mercoledì 21 gennaio: dalla Sicilia a Sardegna, Calabria e Campania, l'elenco dei comuniScuole chiuse in vari comuni del Sud Italia a causa del maltempo domani mercoledì 21 gennaio 2026. Una decisione presa dai sindaci a ... msn.com

Scuole chiuse per le vacanze di Carnevale: l'elenco delle date regione per regione - facebook.com facebook

Maltempo, a Villaputzu e San Vito scuole chiuse anche domani x.com