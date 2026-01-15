Labico venerdì a secco | maxi interruzione idrica per lavori Acea Scuole chiuse

Venerdì a Labico sarà caratterizzato da una lunga interruzione del servizio idrico a causa di lavori di manutenzione da parte di Acea. La rete sarà temporaneamente sospesa, influendo sulle attività quotidiane e causando la chiusura delle scuole. È importante pianificare in anticipo le esigenze di approvvigionamento idrico per minimizzare i disagi durante questa giornata di lavori straordinari.

Si preannuncia un venerdì nero per i cittadini di Labico sul fronte dei servizi essenziali. Per permettere un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla rete idrica da parte di Acea Ato 2, gran parte del territorio comunale resterà senz'acqua per quasi una giornata intera.L'impatto. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Roma: Acea Ato 2, venerdi’ sospensione idrica in diversi Comuni per lavori manutenzione Leggi anche: Interruzione idrica notturna in città per lavori di Acquedotto Pugliese La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. SOCIALMENTEDONNA CI INVITA DONNA • VITA • LIBERTÀ • • — Giovedì 15 Ore 11.00 Giardinetti di Via Matteotti Labico — Un momento di riflessione per affermare: la dignità delle donne il diritto alla vita la libertà di ogni persona Per chi non facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.