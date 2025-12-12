Elisabetta Merico è la nuova segretaria generale della Cisl Scuola Abruzzo Molise al posto di Davide Desiati
Elisabetta Merico è la nuova segretaria generale della Cisl Scuola Abruzzo Molise, al posto di Davide Desiati. L’ha eletta, nella mattinata di giovedì 11 dicembre, a Francavilla al Mare, il consiglio generale, alla presenza di Ivana Barbacci e Gianni Notaro, rispettivamente segretaria generale. Chietitoday.it
