Scuola Attiva Infanzia webinar MIM di avvio al progetto il 27 gennaio

Il 27 gennaio, dalle 16:15 alle 18:00, si svolgerà il webinar nazionale di avvio del progetto Scuola Attiva Infanzia, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 20252026. L’incontro fornirà informazioni sul percorso e gli obiettivi del progetto, rivolgendosi a educatori e operatori coinvolti nel settore dell’infanzia. È un momento importante per condividere le linee guida e le modalità di implementazione.

Martedì 27 gennaio, dalle 16:15 alle 18:00, si terrà il webinar nazionale di avvio del progetto Scuola Attiva Infanzia, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito per l’anno scolastico 20252026. L’accredito sarà possibile a partire dalle 16:00. Il progetto propone un percorso dedicato allo sviluppo della motricità consapevole nei bambini, attraverso la figura del Tutor formatore, appuntamenti formativi e laboratori pensati per le scuole dell’infanzia. Secondaria I e II grado – Prova orale concorso docenti PNRR3: come progettare la lezione simulata. Doppio webinar + materiali di preparazione inclusi La Newsletter di “Gestire la scuola”: ore 8 del mattino nella tua e-mail le notizie utili a Dirigenti, collaboratori del DS, DSGA e segreterie I diritti di docenti e ATA di ruolo e precari spiegati bene.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Approfondimenti su scuola attiva

Il 12 dicembre si terrà il webinar di avvio del progetto nazionale “Scuola Attiva Junior”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su scuola attiva

Sport e salute: rafforzato il progetto 'Scuola Attiva'Con il primo di una serie di webinar è stato presentato da Sport e Salute il progetto 'Scuola Attiva Kids e Scuola attiva Junior 2022/2023'. Nell'anno scolastico in corso, l'impegno di Sport e Salute, ... ansa.it

Scuola Attiva, riparte il progettoDopo aver coinvolto oltre 2.200.000 studenti, 112.000 classi e 12.300 scuole in tutta Italia, tornano anche per l’anno scolastico 2025-2026 i progetti Scuola Attiva Kids e Scuola Attiva Junior, ... fidal.it

“Cancro, io ti boccio”: a scuola di solidarietà e cittadinanza attiva Questa mattina l'Istituto Comprensivo Duilio Cambellotti di Rocca Priora ha aderito con entusiasmo all’iniziativa “Cancro, io ti boccio”, il progetto di cittadinanza attiva promosso da AIRC, che p - facebook.com facebook