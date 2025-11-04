Sport all’infanzia con Scuola Attiva il progetto diventa nazionale | adesioni al via dal 5 novembre

Continua anche per l’anno scolastico 20252026 Scuola Attiva, il progetto promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito con il supporto del Ministro per lo Sport e i Giovani e della società Sport e Salute S.p.A. L’iniziativa coinvolge tutte le fasce d’età del primo ciclo di istruzione, con percorsi specifici dedicati a infanzia, primaria e secondaria di primo grado. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

