Scuola Attiva Junior | webinar nazionale di avvio il 12 dicembre
Il 12 dicembre si terrà il webinar di avvio del progetto nazionale “Scuola Attiva Junior”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa, rivolta alle scuole secondarie di primo grado, mira a promuovere l’attività fisica e l’inclusione, in collaborazione con Sport e Salute S. Questo evento segna l’inizio di un percorso dedicato al benessere degli studenti.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso la Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, informa che sono state avviate le attività del progetto “Scuola Attiva Junior”, dedicato alle scuole secondarie di primo grado e realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Progetto “Scuola Attiva Infanzia” a. s. 2025/2026 Graduatoria Provvisoria TUTOR SPORTIVI SCOLASTICI REGIONE SICILIA Vai su X
Canale WhatsApp – La Voce della Scuola La Voce della Scuola attiva il proprio canale informativo ufficiale su WhatsApp, dedicato alla diffusione di notizie, comunicazioni e approfondimenti relativi al sistema di istruzione. Il canale è rivolto al personale scol - facebook.com Vai su Facebook
Sport e Salute, torna "Scuola Attiva Kids e Junior": l'orientamento sportivo per elementari e medie - Lo sport oggi entra nelle scuole dalla porta principale, scende infatti in campo il progetto di Sport e Salute “Scuola Attiva Kids e Scuola attiva Junior 2022/2023” che porta l’attività motoria tra i ... Riporta ilmessaggero.it
