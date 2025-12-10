Scuola Attiva Junior | webinar nazionale di avvio il 12 dicembre

Il 12 dicembre si terrà il webinar di avvio del progetto nazionale “Scuola Attiva Junior”, promosso dal Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’iniziativa, rivolta alle scuole secondarie di primo grado, mira a promuovere l’attività fisica e l’inclusione, in collaborazione con Sport e Salute S. Questo evento segna l’inizio di un percorso dedicato al benessere degli studenti.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito, attraverso la Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, informa che sono state avviate le attività del progetto “Scuola Attiva Junior”, dedicato alle scuole secondarie di primo grado e realizzato in collaborazione con Sport e Salute S.p.A. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

