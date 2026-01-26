Scrisse sui muri di Pietrasanta Spara a Giorgia con il simbolo delle Br | individuato l’autore delle minacce a Meloni

È stato identificato e denunciato l’autore delle scritte minacciose lasciate sui muri di Marina di Pietrasanta, che nel dicembre 2023 e gennaio 2024 contenevano insulti e minacce rivolte a figure istituzionali, tra cui la premier Giorgia Meloni. Le scritte, tra cui “Spara a Giorgia” e il simbolo delle Brigate Rosse, erano state rimosse e ora si è proceduto con le indagini per individuare l’autore.

È stato denunciato l'uomo che nello scorso mese dicembre e a gennaio ha imbrattato i muri di Marina di Pietrasanta (Lucca) con scritte contenenti minacce rivolte alle massime istituzioni nazionali e locali, compresa la premier Giorgia Meloni. Il risultato arriva al termine di un'attività investigativa scrupolosa, continua e capillare, condotta dai carabinieri della compagnia di Viareggio, con il supporto del nucleo investigativo del comando provinciale di Lucca. L'autore è un 60enne, domiciliato con precedenti di polizia, denunciato per offesa all'onore dei Capi di Stato, minaccia, istigazione a delinquere e deturpamento e imbrattamento di cose altrui.

