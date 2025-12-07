Spara a Giorgia e firma delle Br | a Pietrasanta la scritta contro Meloni

Una scritta in rosso, ben visibile, su un muro bianco. " Spara a Giorgia ". E " firma dell’estremismo comunista delle brigate rosse ". È successo a Marina di Pietrasanta dove, questa mattina, qualcuno ha rivolto un attacco alla premier Meloni. A darne notizia è via social è Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, che ha pubblicato su Facebook la foto del muro con la scritta in vernice rossa e una stella a cinque punte. "Solidarietà a Giorgia - aggiunge Donzelli riferendosi alla premier Meloni -. Il linguaggio di odio di certa sinistra fa guadagnare qualche ospitata televisiva e molti like, ma rischia di fomentare i facinorosi e far ripiombare l'Italia in un clima che non vorremo mai più rivivere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

