Costone lotta fino alla fine Ma poi prevale il Cecina
CECINA 70 VISMEDERI COSTONE 61 (25-12; 41-26; 51-50) CECINA: Parietti, Sabotig 13, Giubbilini ne, Pistolesi T., Barbotti 10, Bruci, Saccaggi 15, Bruni, Turini 17, Pistolesi N. 15, Pepaj ne, Lancioni. Allenatore Da Prato COSTONE: Masciarelli 6, Zocca 14, Massari ne, Nasello 4, Paoli F. ne, Paoli M., Zeneli 6, Piattelli ne, Nannipieri 13, Ballabio 16, Rosso 2. Allenatore Belletti Arbitri Franceri – Sposito. CECINA – Al PalaPoggetti di Cecina il Costone perde una gara complicata, iniziata in affanno, ma poi rimessa in piedi. Nel finale però la maggiore lucidità dei padroni di casa (unita alle rotazioni accorciate dei gialloverdi) è stata decisiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
