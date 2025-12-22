Fabriano la grinta non basta Ravenna alla fine la spunta
RISTOPRO FABRIANO: Romondia, Beyrne, Dri 8, Šilke-Žunda 15, Wojciechowksi 13, Abega 13, Beltrami, Vavoli 25, Ponziani 2, Redini, Marani, Mazzolini. All. Nunzi ORASI RAVENNA: Dron, Paolin 16, Brigato 9, Cena 5, Jakstas 12, Naoni 12, Ghigo 3, Paiano 2, Feliciangeli 14, Morena 8. All. Auletta Arbitri: Pazzaglia di Pesaro, Marianetti di Chieti e De Angelis di Ascoli Piceno. Parziali: 23-16; 14-23; 15-21; 24-32 (76-81) Note: Tiri liberi: Fabriano: 2125; Ravenna 710; Tiri da 2: 1431; 1940; Tiri da 3: 922; 1229; Rimbalzi: 36 (off. 11, Vavoli 10); 38 (off. 16, Feliciangeli 8); Assist: 17 (Vavoli, Abega e Šilke-Žunda 4); 13 (Jakstas 4).
