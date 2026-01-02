Incendio in un appartamento intervengono i vigili del fuoco nessun ferito

Nella serata di ieri, un incendio si è sviluppato in un appartamento a Battifolle, nel comune di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno prontamente spento le fiamme. Fortunatamente, non si sono registrati feriti. L'intervento ha permesso di limitare i danni e di mettere in sicurezza l'edificio. La causa dell’incendio è al momento in fase di accertamento.

Arezzo, 2 gennaio 2026 – Un incendio è divampato nel tardo pomeriggio di ieri in un'abitazione situata nella località di Battifolle, nel comune di Arezzo. L'allarme è scattato intorno alle ore 18 e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Arezzo con nove unità e tre mezzi. Le fiamme hanno interessato un terratetto inserito all'interno di un complesso di palazzine adiacenti. L'intervento dei pompieri si è rivelato fondamentale non solo per domare l'incendio, ma anche per evitare che il rogo si propagasse alle abitazioni confinanti, salvaguardando così le strutture vicine.

