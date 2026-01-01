Incendio in una pizzeria di Marcelli intervengono i vigili del fuoco

Nel tardo mattino di oggi, i Vigili del fuoco sono intervenuti nella piazzetta di Marcelli di Numana per un incendio che ha coinvolto una pizzeria. L'intervento tempestivo ha permesso di contenere i danni e di mettere in sicurezza l'area. Nessuna persona è rimasta ferita. La causa dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

NUMANA – I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima di mezzogiorno nella piazzetta di Marcelli di Numana per l’incendio di una pizzeria. Sul posto è intervenuta la squadra di Osimo, con il supporto di personale dalla sede centrale di Ancona con l’ausilio di un’autobotte, che ha provveduto. 🔗 Leggi su Anconatoday.it © Anconatoday.it - Incendio in una pizzeria di Marcelli, intervengono i vigili del fuoco Leggi anche: Incendio autonomo, in fiamme il cassone di un furgone: intervengono i vigili del fuoco Leggi anche: Galleria della Borsa, principio di incendio nello scantinato: intervengono i vigili del fuoco Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Incendio in una pizzeria: intervengono i vigili del fuoco - I pompieri hanno provveduto allo spegnimento delle fiamme I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 12. youtvrs.it

Numana - Paura a Marcelli: incendio in un locale, intervengono i vigili del fuoco - NUMANA (AN) – Attimi di apprensione nella tarda mattinata a Marcelli di Numana, dove un incendio è divampato all’interno di una pizzeria situata nella piazzetta centrale. veratv.it

Incendio a Marcelli di Numana, a fuoco una pizzeria. Vigili in azione con una autobotte - I Vigili del fuoco sono intervenuti poco prima delle ore 12 nella piazzetta di Marcelli di Numana per l’incendio di una pizzeria. msn.com

Napoli – Non un atto intimidatorio, ma una tragica fatalità legata ai festeggiamenti di strada. È questa la verità emersa nelle ultime ore sull’incendio che, nella notte, ha devastato parte della nuova pizzeria di Raf Bonetta, situata in via Cimarosa, nel cuore del q x.com

Principio di incendio in pizzeria, intervento dei vigili del fuoco a Rapallo https://buff.ly/Yrm7o8D - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.