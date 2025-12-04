Allevamento abusivo di cani e gatti in un' abitazione privata | salvati 43 animali

Allevamento abusivo di cani di razzi in un'abitazione privata. E' quanto scoperto a Parete dai militari del Nucleo Carabinieri Cites di Napoli e del Nucleo Carabinieri Forestale di Castel Volturno, unitamente ai medici veterinari dell'Asl di Aversa. L'allevamento era gestito da 3 soggetti. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Allevamento abusivo di cani e gatti in un'abitazione privata: salvati 43 animali

