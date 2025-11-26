Il New York Times pubblica un articolo sulla salute di Trump lui si infuria e insulta la giornalista | Sto benissimo l’autrice è brutta dentro e fuori

Il New York Times pubblica un articolo sulla salute di Trump provocando la reazione del presidente Usa. Secondo l’autorevole giornale, infatti, il tycoon, che ha 79 anni, ha molti meno impegni pubblici e viaggia meno in patria rispetto al suo primo mandato. La maggior parte dei suoi impegni pubblici si concentrano, secondo il giornale, tra mezzogiorno e le 17:00. “La realtà è più complicata: Trump, 79 anni, è la persona più anziana ad essere stata eletta alla presidenza, e sta invecchiando” sentenzia il New York Times. Secondo l’analisi dei calendari, il primo impegno di Trump ha inizio alle 12:08, circa due ore dopo quelli programmati durante il primo mandato. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Il New York Times pubblica un articolo sulla salute di Trump, lui si infuria e insulta la giornalista: “Sto benissimo, l’autrice è brutta dentro e fuori”

