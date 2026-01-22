Assemblea sulla sicurezza | confronto serrato sindaco-cittadini ma vince la delusione

Si è tenuta un’assemblea sulla sicurezza che ha visto un acceso confronto tra il sindaco Massimo Mezzetti e i cittadini presenti. In una sala di circa 200 persone si sono affrontate le questioni legate alla sicurezza urbana, un tema di grande attualità e importanza per la comunità. L’incontro ha offerto un’opportunità di dialogo, anche se alcune aspettative sono rimaste insoddisfatte.

Una sala con circa 200 persone. Da una parte il sindaco Massimo Mezzetti, dall'altra i cittadini. Sul tavolo un tema caldo, anzi caldissimo: la sicurezza in città. E' stata una serata di dibattito intenso quella di ieri nel salone di Gesù Redentore in occasione dell'assemblea pubblica.

