Sci alpino sorge la stella azzurra di Giovanni Franzoni Protagonista nelle cattedrali della velocità si appresta a scrivere la storia

Il 24 gennaio 2026, Giovanni Franzoni ha conquistato un'importante vittoria nella discesa libera di Kitzbühel, confermando il suo talento nello sci alpino. Con questa prestazione, si affaccia come una promettente presenza nel panorama internazionale, segnando un passo significativo nel suo percorso. Un evento che potrebbe segnare l'inizio di una carriera ricca di successi e riconoscimenti nel mondo dello sci di velocità.

Sabato 24 gennaio 2026 abbiamo verosimilmente assistito alla nascita di una stella, quella di Giovanni Franzoni, impostosi nella leggendaria discesa libera di Kitzbühel. Il lombardo, classe 2001, è diventato il quarto italiano a primeggiare sulla Streif dopo Kristian Ghedina, Dominik Paris e Peter Fill. In realtà, l’affermazione conseguita nel weekend si arricchisce di ulteriori significati, soprattutto se accostata a quella conquistata nel supergigante di Wengen solo otto giorni prima. Franzoni è diventato il terzo azzurro a vincere in ambedue le discipline veloci nell’arco della stessa stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it

Sci alpino, Giovanni Franzoni è il 35mo italiano della storia a vincere in Coppa del MondoGiovanni Franzoni, sci alpino, si è aggiudicato una vittoria in Coppa del Mondo, diventando il 35º italiano nella storia a raggiungere questo risultato.

Leggi anche: Giovanni Franzoni l’unico giovane in una datata Nazionale azzurra nella velocità

