Giovanni Franzoni l’unico giovane in una datata Nazionale azzurra nella velocità

La stagione che è ormai alle porte si spera possa essere quella della definitiva consacrazione per Giovanni Franzoni. C’è grande attesa e aspettativa sul 24enne di Manerba del Garda, che è senza alcun dubbio l’unico vero giovane talento di una squadra azzurra di velocità sicuramente molto datata. Nessuno mette in dubbio le qualità di Dominik Paris e Mattia Casse, ma bisogna anche guardare alla carta d’identità delle nostre punte e al futuro posto Milano Cortina 2026. La situazione non è sicuramente confortante, visto che un buco generazionale c’è sicuramente stato ed ovviamente tutti i fari sono puntati sulla crescita di Franzoni, che ha tutte le qualità per emergere ulteriormente nella velocità, soprattutto in superG, che è proprio la sua specialità. 🔗 Leggi su Oasport.it

