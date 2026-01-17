Sci alpino Giovanni Franzoni è il 35mo italiano della storia a vincere in Coppa del Mondo

Giovanni Franzoni, sci alpino, si è aggiudicato una vittoria in Coppa del Mondo, diventando il 35º italiano nella storia a raggiungere questo risultato. Con il successo nel superG di Wengen e il terzo posto nella discesa sul Lauberhorn, ha consolidato la propria presenza nel circuito internazionale, contribuendo alla tradizione di atleti italiani di rilievo nello sci alpino.

Giovanni Franzoni è diventato il 35mo italiano a vincere una gara della Coppa del Mondo di sci alpino: grazie al trionfo ottenuto nel superG di Wengen, a cui ha fatto seguito il terzo posto nella discesa libera sull'iconica pista del Lauberhorn, si è unito al nutrito gruppo di azzurri capaci di imporsi in almeno un'occasione nel massimo circuito internazionale itinerante. Soddisfazione decisamente importante per il lombardo, che ha riportato il Bel Paese sul gradino più alto del podio dopo dieci mesi. A guidare la graduatoria è Alberto Tomba con 50 vittorie (35 in slalom e 15 in gigante), oggettivamente irraggiungibile per ancora molto tempo.

