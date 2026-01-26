In Francia, la recente esclusione di Alexis Pinturault dalla squadra di sci alpino per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 ha suscitato discussioni. Il 35enne, considerato uno dei migliori nel suo settore, non è stato convocato, sollevando interrogativi sulle motivazioni di questa scelta e sulle implicazioni per la sua carriera, che si avvicina alla fine.

Divampa la polemica in Francia per la mancata convocazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 di Alexis Pinturault, escluso dalla selezione nello sci alpino: il transalpino compirà 35 anni a marzo e questi sarebbero stati gli ultimi Giochi della sua carriera. Il francese ha vinto tre medaglie olimpiche, conquistando l’argento nella combinata alpina a PyeongChang 2018 ed i bronzi nello slalom gigante a Sochi 2014 ed a PyeongChang 2018: la notizia dell’esclusione di Pinturault campeggia sui siti delle testate francesi, anche quelle di matrice non prettamente sportiva. In questa stagione il francese ha ottenuto un 11° e due 12mi posti in gigante e questi piazzamenti non sono stati ritenuti sufficienti per avere un posto tra i convocati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci alpino, polemiche in Francia: Alexis Pinturault escluso dai convocati per le Olimpiadi

Leggi anche: Sci alpino, i possibili convocati dell’Italia per le Olimpiadi. A rischio un insospettabile…

Leggi anche: Sci alpino, i convocati dell’Italia per il superG di Livigno. Si accende la lotta interna verso le Olimpiadi

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Argomenti discussi: Coppa del Mondo di sci femminile a Tarvisio, controlli sulla biancheria delle sciatrici: scoppia la polemica VIDEO; Telecronisti e copertura Rai ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026; Milano-Cortina, lavori in ritardo: corsa contro il tempo per l'Arena Santagiulia; Crans-Montana, cauzione da 400mila franchi: così i Moretti possono tornare liberi.

Sci alpino, polemiche in Francia: Alexis Pinturault escluso dai convocati per le OlimpiadiDivampa la polemica in Francia per la mancata convocazione alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 di Alexis Pinturault, escluso dalla selezione nello sci alpino: il transalpino compirà 35 ... oasport.it

LIVE Sci alpino, Prova discesa Tarvisio 2026 in DIRETTA: stupisce Nadia Delago, Goggia troppo indietroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PROVA MASCHILE DI DISCESA DALLE 12.30 12.20: Si chiude qui la nostra diretta. Appuntamento ... oasport.it

Il 19 dicembre scorso, l'Assessorato alla Cultura aveva proibito la pratica sportiva nell'intero sito del Roc de Rumbau, che comprende la storica falesia catalana, per tutelare le pitture rupestri lì conservate. Tra le polemiche e la poca chiarezza del provvediment facebook